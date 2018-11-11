ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл "Зенит" в чемпионате России

Во время матча. Фото ПФК ЦСКА

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА Виктора Гончаренко обыграл питерский "Зенит" со счетом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 14 тура в Москве армейцы уверенно провели первый тайм. Голами отметились Федор Чалов (15 минута) и полузащитник Арнор Сигурдссон (26 минута).

Несмотря на поражение от команды Виктора Гончаренко "Зенит" продолжает лидировать в чемпионате России с 31 очком. ЦСКА располагается на пятом месте - 23 балла.

В 15-м туре армейцы сыграют на выезде против грозненского "Ахмата".

Второе поражение подряд на внутренней арене потерпел московский "Спартак", который на выезде уступил "Уфе" - 0:2. Красно-белые располагаются на 10-м месте в таблице и ждут назначения нового главного тренера Олега Кононова.-0-