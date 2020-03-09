ЦСКА Виктора Гончаренко проиграл "Ростову" в чемпионате России

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграли "Ростову" в гостевом матче 21-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма армейцы вышли вперед, но затем хозяева перехватили инициативу и победили со счетом 3:2. Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин на поле не выходил.

Также сегодня лидер российской премьер-лиги "Зенит" в Санкт-Петербурге принимал "Уфу" и довольствовался лишь ничьей - 0:0. В Москве "Спартак" с результатом 0:1 уступил гостям из "Краснодара", игравшим без травмированного белорусского защитника Александра Мартыновича.

Результаты остальных встреч 21-го тура российского первенства: "Оренбург" - "Арсенал" (Тула) - 2:0, "Динамо" (Москва) - "Тамбов" - 1:0, "Рубин" (Казань) - "Крылья Советов" (Самара) - 0:1, "Сочи" - "Урал" (Екатеринбург) - 2:0, "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 1:0.

Положение в лидирующей группе российского первенства после 21-го тура: "Зенит" - 47 очков, "Краснодар" - 41, "Ростов" - 38, "Локомотив" - 38, ЦСКА - 35.

Список лучших бомбардиров возглавляют Артем Дзюба ("Зенит") и Эльдор Шомуродов ("Ростов"), забившие по 11 мячей.

Матчи следующего тура пройдут 13-16 марта.-0-