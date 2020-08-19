ЦСКА Виктора Гончаренко проиграл "Зениту" в чемпионате России

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко уступили "Зениту" 1:2 в гостевом матче третьего тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Санкт-Петербурге хозяева вышли вперед на 20-й минуте после удара Сердара Азмуна, а через пять минут Никола Влашич сравнял результат. Во второй половине игры зенитовцы продолжали доминировать и на 69-й минуте Сердар Азмун оформил свой голевой дубль, принеся третью победу действующим чемпионам России. Белорусский форвард москвичей Илья Шкурин вышел на поле на 81-й минуте. В двух стартовых турах ЦСКА одержали победы над "Химками" (2:0) и "Тамбовом" (2:1).

Также сегодня футболисты "Урала" в Екатеринбурге сыграли вничью с московским "Локомотивом" - 1:1. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов остался в запасе, а форвард железнодорожников Виталий Лисакович вышел на замену на 87-й минуте игры.

В Грозном местный "Ахмат" с результатом 3:1 победил волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Московское "Динамо" на своем поле было сильнее "Ростова" - 2:0.

Ранее футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, обыграли на своем поле тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Футболисты "Сочи" победили у себя дома казанский "Рубин" с результатом 3:2, в Саранске "Тамбов" победил "Химки" с результатом 1:0.

Турнирную таблицу российского первенства возглавляет "Зенит", набравший 9 очков из 9 возможных. По 7 баллов у "Локомотива" и "Динамо", по 6 - у ЦСКА и "Краснодара".

Матчи следующего тура российской премьер-лиги состоятся 22 и 23 августа.-0-