ЦСКА Виктора Гончаренко сыграл вничью с "Рубином" в чемпионате России

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко не смогли удержать победу над казанским "Рубином" в матче 28-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, армейцы вышли вперед на 62-й минуте после точного удара Федора Чалова, но незадолго до финального свистка гости заработали пенальти, который реализовал Евгений Марков - 1:1. Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин на поле не выходил.

Футболисты "Краснодара" победили у себя дома гостей из екатеринбургского "Урала" со счетом 3:0. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович не играл, а защитник уральцев Николай Золотов вышел на замену на 65-й минуте встречи.

Результаты остальных матчей 28-го тура: "Арсенал" (Тула) - "Тамбов" - 2:1, "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1, "Сочи" - "Спартак" (Москва) - 1:0, "Оренбург" - "Ростов" - 0:0, "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:0, "Локомотив" (Москва) - "Уфа" - 1:1.

Турнирное положение: "Зенит" - 66 очков (28 матчей), "Локомотив" - 51 (28), "Краснодар" - 48 (27), ЦСКА - 47 (28), "Ростов" - 44 (28), "Уфа" - 37 (28), "Урал" - 35 (28), "Динамо" - 35 (27), "Арсенал" - 34 (28), "Рубин" - 34 (28), "Спартак" - 33 (28), "Сочи" - 33 (28), "Ахмат" - 31 (28), "Тамбов" - 28 (28), "Крылья Советов" - 27 (28), "Оренбург" - 24 (28).

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