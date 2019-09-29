ЦСКА Виктора Гончаренко вышел в лидеры чемпионата России

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко разгромили "Урал" и вышли в лидеры чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме встречи 11-го тура в Екатеринбурге армейцы вышли вперед на 17-й минуте после гола Хондура Магнуссона. После перерыва преимущество гостей удвоил еще один исландский легионер москвичей Арнор Сигурдссон, а затем словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол установил окончательный результат этого матча - 3:0. Белорусский защитник "Урала" Денис Поляков отыграл оба тайма.
Благодаря пятой победе подряд подопечные Виктора Гончаренко набрали 25 очков и вышли на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.
В поединке еще двух фаворитов московский "Локомотив" одолел у себя дома действующего чемпиона питерский "Зенит" - 1:0.
Результаты других встреч 11-го тура: "Ростов" - "Динамо" (Москва) - 3:0, "Крылья Советов" (Самара) - "Тамбов" - 2:0.
Сегодня состоятся еще 3 матча: "Краснодар" - "Арсенал" (Тула), "Спартак" (Москва) - "Оренбург", "Рубин" (Казань) - "Уфа".
Положение в лидирующей группе: ЦСКА - 25 очков (11 матчей), "Ростов" - 23 (11), "Локомотив" - 23 (11), "Зенит" - 23 (11), "Краснодар" - 20 (10).-0-