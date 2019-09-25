ЦСКА, "Зенит", "Спартак" вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу, "Динамо" и "Тамбов" вылетели из турнира

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко пробились в 1/8 финала розыгрыша Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом поединке с владикавказской "Аланией" армейцы в самом начале заработали пенальти, который реализовал Ильзат Ахметов. Вскоре хозяева сравняли счет, а потом японский форвард ЦСКА Такума Насимура оформил голевой дубль - 3:1.
В матче за выход в четвертьфинал подопечные Виктора Гончаренко 30 октября примут на своей арене футболистов "Уфы", которые сегодня с большим трудом одолели в гостях "Чайку" (Песчанокопское) - 1:0.
В 1/8 финала кубкового розыгрыша сегодня не смогли выйти два представителя российской премьер-лиги. Московское "Динамо" проиграло во Владивостоке местному "Лучу" (0:1), а футболисты "Тамбова" в Томске потерпели разгромное поражение от местной "Томи" - 0:4.
Продолжают борьбу за трофей "Ростов", питерский "Зенит", московский "Спартак" и грозненский "Ахмат". Остальные участники 1/8 финала определятся позже.-0-