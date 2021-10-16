Тульский "Арсенал" обыграл футболистов "Зенита" в чемпионате России

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" неожиданно победили питерский "Зенит" со счетом 2:1 в домашнем поединке 11-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все мячи матча в Туле были забиты во втором тайме. На 53-й минуте игры грузинский полузащитник Зурико Давиташвили вывел хозяев вперед, через полчаса Артем Дзюба восстановил равновесие, а на 90-й минуте замбийский хавбек Кингс Кангва принес победу "Арсеналу". Несмотря на это поражение, "Зенит" сохраняет за собой лидерскую позицию, имея 23 очка.

Также сегодня московский "Локомотив", за который выступают белорусы Виталий Лисакович и Кирилл Зинович, сыграет в Казани против местного "Рубина". Футболисты "Сочи" примут на своей арене гостей из "Ростова", а в очередном московском дерби "Спартак" сыграет с "Динамо".

Завтра "Краснодар" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе у себя дома встретятся с "Уфой". В Самаре "Крылья Советов", за которые выступает белорус Дмитрий Прищепа, сыграют с "Нижним Новгородом", "Химки" на своем поле примут грозненский "Ахмат", а в Екатеринбурге футболисты "Урала" будут соперничать с московским ЦСКА.-0-