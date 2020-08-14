Тульский "Арсенал" проиграл футболистам "Уфы" в чемпионате России

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" проиграли "Уфе" со счетом 2:3 в стартовом матче второго тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма встречи в Туле хозяева вышли вперед после удара Евгения Луценко, а перед самым перерывом Вячеслав Кротов сравнял результат. Во второй половине игры Артем Голубев и Ловро Бизяк (с пенальти) забили еще два мяча в ворота "Арсенала", на что туляки ответили голом Кингсы Кангвы, которому ассистировал белорусский полузащитник Юрий Ковалев. Белорусский хавбек тульской команды Валерий Громыко вышел на замену на 88-й минуте встречи.

Еще в одном сегодняшнем поединке футболисты "Сочи" на своем поле сыграли вничью с "Химками" - 1:1.

Позже завершится встреча между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом".

Остальные матчи второго тура пройдут 15 августа. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своем поле гостей из "Тамбова". Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют на выезде с московским "Локомотивом" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе. В Казани местный "Рубин" встретится с "Уралом" из Екатеринбурга, за который выступает белорусский защитник Николай Золотов. Волгоградский "Ротор" во главе с белорусским специалистом Александром Хацкевичем будет соперничать в Москве с "Динамо". Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в гостях у "Ростова".-0-