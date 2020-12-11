Тульский "Арсенал" проиграл "Химкам" в матче футбольного чемпионата России

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" уступили в гостях "Химкам" со счетом 0:1 в стартовом поединке 18-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный мяч в этой встрече хозяева забили на 12-й минуте, когда отличился их форвард Илья Кухарчук. Белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко вышел на поле на 60-й минуте игры и незадолго до финального свистка получил предупреждение, Юрий Ковалев не играл.

В субботу, 12 декабря, волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, примет на своем поле футболистов "Уфы". Два лидера российской премьер-лиги также сыграют в этот день. Действующий чемпион страны "Зенит" сыграет в Санкт-Петербурге с гостями из московского "Динамо", а столичный "Спартак" встретится на выезде с футболистами "Сочи".

В воскресенье, 13 декабря, московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко примет на своей арене екатеринбургский "Урал" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют у себя дома с московским "Локомотивом" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе. Футболисты "Тамбова", за который играет белорусский защитник Максим Володько, встретятся в Саранске с казанским "Рубином".

Положение команд в российской премьер-лиге сейчас таково: "Спартак" - 35 очков, "Зенит" - 35, ЦСКА - 33, "Динамо" - 30, "Ростов" - 29, "Локомотив" - 28, "Сочи" - 27, "Ахмат" - 25, "Краснодар" - 24, "Рубин" - 24, "Химки" - 22, "Урал" - 19, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 12, "Ротор" - 8.

Бомбардирскую гонку российского первенства возглавляет иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун, забивший 9 мячей.-0-