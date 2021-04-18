Тульский "Арсенал" разгромил "Тамбов" в российском чемпионате

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" победили "Тамбов" с результатом 4:0 в поединке 26-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Туле хозяева дважды поразили ворота аутсайдера премьер-лиги - на 11-й минуте Роберт Бауэр с пенальти открыл счет, а на 25-й минуте отличился Евгений Луценко. Во второй половине Сергей Ткачев и Даниил Хлусевич довели дело до разгрома. Белорусские полузащитники "Арсенала" Валерий Громыко и Юрий Ковалев остались в запасе, а белорусский хавбек "Тамбова" Дмитрий Герман вышел на замену на 84-й минуте игры.

Также сегодня казанский "Рубин" одолел в Екатеринбурге местный "Урал" - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 45-й минуте забил Дарко Евтич. Это третья подряд виктория "Рубина", и он продолжает борьбу за медали российского первенства.

Позже Футболисты "Сочи" у себя дома встретятся с московским ЦСКА, за который выступает белорусский форвард Илья Шкурин, а московский "Спартак" примет на своей арене "Уфу".

Результаты остальных встреч: "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2:2, "Локомотив" (Москва) - "Ростов" - 4:1, "Ротор" (Волгоград) - "Динамо" (Москва) - 0:3, "Ахмат" (Грозный) - "Химки" - 3:1.

Турнирную таблицу возглавляет "Зенит", у которого 55 очков, "Локомотив" набрал 49 баллов, в активе "Спартака" 47 очков, у ЦСКА и "Динамо" по 46 зачетных баллов. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, 17 баллов в активе "Уфы", у "Ротора 18 очков, "Арсенал" имеет 23 очка.

Лидером среди бомбардиров является зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей.-0-