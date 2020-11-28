Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Зенитом" в матче футбольного чемпионата России

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью с "Зенитом" из Санкт-Петербурга в стартовом матче 16-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Туле прошла с преимуществом гостей, но они так и не сумели его реализовать, в итоге ничья - 0:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев вышли на поле во втором тайме.

Также сегодня футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют в гостях у "Химок". Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе встретится в Грозном с местным "Ахматом". Футболисты "Ростова" примут на своей арене московское "Динамо".

Московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, 29 ноября сыграет в гостях у казанского "Рубина". В Екатеринбурге футболисты "Урала" с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе примут гостей из "Сочи". "Тамбов", за который выступает белорусский защитник Максим Володько, встретится на выезде с "Уфой". Московский "Спартак" сыграет на своем поле с волгоградским "Ротором", который тренирует белорус Александр Хацкевич.

Турнирное положение в российской премьер-лиге сейчас таково: ЦСКА - 32 очка (15 матчей), "Зенит" - 32 (16), "Спартак" - 29 (15), "Динамо" - 27 (15), "Локомотив" - 24 (15), "Ахмат" - 24 (15), "Сочи" - 24 (15), "Ростов" - 23 (14), "Рубин" - 21 (14), "Краснодар" - 21 (15), "Урал" - 15 (14), "Арсенал" - 14 (16), "Тамбов" - 12 (15), "Химки" - 12 (14), "Ротор" - 7 (14), "Уфа" - 7 (14).-0-