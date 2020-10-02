Турчин: Минская область и дальше будет поддерживать профессиональный спорт

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное чествование баскетбольной команды "Горизонт" в связи с завоеванием Кубка Беларуси среди женских команд состоялось в Несвиже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Спортсменок поздравил губернатор Минской области Александр Турчин. Он вручил клубу сертификат на Br300 тыс. и подарки спортсменкам. Также для команды была организована экскурсия по Национальному историко-культурному музею-заповеднику "Несвиж".

"Мне сегодня особенно приятно, что именно на минской земле мы чествуем наших девчат со знаменательной победой. Вдвойне приятно, что они одолели своих соперниц с таким внушительным счетом, - сказал Александр Турчин. - Клуб развивается. За это время сделан большой шаг вперед. В сентябре мы приняли решение о создании мужского баскетбольного клуба в Минской области совместно с БГУИР. Я сам занимался баскетболом и уверен, что вовлечение молодежи в этот вид спорта - это самое лучшее, что может быть. Надеюсь, что в скором времени и мужская баскетбольная сборная проявит себя".

Как сообщалось, в финальном поединке 24-го кубкового розыгрыша подопечные Натальи Трофимовой разгромили "БДУ-Цмокi" со счетом 87:43. Лучшим игроком финального этапа Кубка Беларуси признана Юлия Рытикова ("Горизонт"), а ее подруга по команде Адриана Вебб стала лучшей нападающей.

Как отметили баскетболистки Ирена Вранчич и Юлия Рытикова они рады победе, будут и дальше стараться держать планку.

Баскетбольный клуб "Горизонт" создан в 2010 году по инициативе руководства Белорусской федерации баскетбола с целью популяризации белорусского баскетбола, развития системы подготовки баскетболистов, возврата легионеров в Беларусь и возрождения баскетбольного бренда "Горизонт" - неоднократного призера чемпионатов Советского Союза, многократного чемпиона Беларуси.-0-

Фото пресс-службы Миноблисполкома