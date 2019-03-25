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Турецкие футболисты одержали вторую победу в квалификации Евро-2020

Спорт 25.03.2019 | 22:03

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Турции победили Молдову в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем матче турки два раза подряд поразили ворота соперников в середине первого тайма. На 24-й минуте счет открыл Хасан Али Калдырым, а через две минуты Дженк Тосун удвоил результат. После перерыва он оформил голевой дубль, а последнюю точку поставил Каан Айхан - 4:0. В первом туре соревнований в группе Н турецкая сборная переиграла в гостях албанцев - 2:0, а молдавские футболисты у себя дома потерпели крупное поражение от чемпиона мира команды Франции - 1:4. Сегодня французы встретятся в Париже с исландцами, которые на старте выиграли со счетом 2:0 у сборной Андорры на ее поле.

Фавориты группы А футболисты Англии сыграют в Подгорице с Черногорией. В первом туре англичане разгромили в Лондоне чехов 5:0, а черногорцы в Софии разошлись миром с болгарами 1:1. Болгарская сборная сегодня выступит на выезде против команды Косово.

В группе В действующие чемпионы континента португальцы примут в Лиссабоне сербов. Украинцы сыграют в гостях у сборной Люксембурга. На старте турнира команды Португалии и Украины сыграли вничью 0:0, а Люксембург переиграл литовцев со счетом 2:1.-0-

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Теги
Молдова, Турция, футбол
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