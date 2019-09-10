Турецкий спортсмен Рамиль Гулиев: было бы здорово провести в Минске ЧМ по легкой атлетике

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск заслуживает право провести чемпионат мира по легкой атлетике. Такое мнение журналистам после соревнований высказал турецкий спортсмен Рамиль Гулиев, победивший в беге на 200 м матча Европа - США, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас у легкоатлетов идет подготовка к чемпионату мира, и данный старт - это отличная возможность проверить свои силы, пройтись по тактике бега. Замечательно, что количество людей, которые интересуются спортом, в вашей стране увеличивается. Я надеюсь, что это не последний крупный турнир в Беларуси. Было бы здорово в Минске провести чемпионат мира по легкой атлетики", - сказал Рамиль Гулиев.

Он отметил, что о матче СССР - США ходят легенды, люди говорят о том накале борьбы и страстей. По мнению спортсмена, соревнования такого плана будут развиваться и пользоваться популярностью в мире.

Белоруска Эльвира Герман расстроена своим выступлением в беге на 100 м с барьерами на матче Европа - США. Она отметила, что не получилось показать то, чего спортсменка ждала от себя. "Это очень ответственно - представлять команду Европы. Здорово, что атлеты мирового уровня приехали в родную страну. Благодаря проведению спортивных соревнований Беларусь больше узнают в мире", - добавила атлетка.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-