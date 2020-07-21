Туринский "Ювентус" близок к завоеванию 36-го титула чемпиона Италии

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туринский "Ювентус" сделал очередной шаг к завоеванию своего 36-го чемпионского титула. Для этого в оставшихся четырех турах итальянского первенства футболистам "Юве" нужно набрать всего пять очков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою 25-ю викторию в нынешнем чемпионате команда Маурицио Сарри одержала на своем поле, одолев римский "Лацио" со счетом 2:1. В этой игре голевой дубль оформил португальский форвард Криштиану Роналду, отличившийся в начале второй половины встречи. На 51-й минуте игры он открыл счет с пенальти, а через три минуты забил второй гол. В составе проигравших единственный мяч в активе Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти в конце поединка. Именно эти форварды возглавляют список лучших снайперов нынешнего сезона серии А, забив по 30 мячей.

Главный конкурент "Ювентуса" в борьбе за чемпионское звание миланский "Интер" в 34-м туре сыграл вничью в гостях у "Ромы" (2:2) и теперь отстает от лидера на восемь баллов. Идущая третьей "Аталанта" из Бергамо на выезде сыграла вничью с "Вероной" - 1:1.

После 34 туров у "Ювентуса" 80 очков, у "Интера" - 72, "Аталанта" имеет 71 зачетный балл, на два очка отстает "Лацио". Встречи 35-го тура итальянского первенства пройдут 21-23 июля. "Ювентус" сыграет в гостях с "Удинезе", "Интер" примет на своем поле "Фиорентину", "Аталанта" у себя дома встретится с "Болоньей", а "Лацио" в Риме будет соперничать с "Кальяри".-0-