Туринский "Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты туринского "Ювентуса" в девятый раз подряд стали чемпионами Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой 36-й титул в истории туринцы завоевали за два тура до финиша первенства, обыграв на своей арене "Сампдорию" из Генуи со результатом 2:0. Перед самым перерывом счет открыл Криштиану Роналду, а во втором тайме Федерико Бернардески поставил победную точку. Криштиану Роналду идет вторым в списке лучших бомбардиров серии А, забив 31 гол. Впереди с 34 голами Чиро Иммобиле из римского "Лацио", который в гостевом победном поединке с "Вероной" (5:1) оформил хет-трик.

После 36 туров "Ювентус" набрал 83 очка и стал недосягаем для миланского "Интера", у которого 76 баллов. По 75 очков имеют "Аталанта" из Бергамо и "Лацио". Эти команды завоевали путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

Накануне завершился чемпионат Англии. В последнем, 38-м туре обладатель золота "Ливерпуль" победил на выезде "Ньюкасл" (3:1) и набрал 99 очков. Кроме него пропуск в групповой этап ЛЧ завоевали "Манчестер Сити", набравший 81 балл, а также "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Челси", у которых по 66 очков. Лучшим снайпером премьер-лиги стал Джейми Варди из "Лестера", забивший 23 мяча.

В других европейских топ-чемпионатах победители определились ранее: в Германии золото завоевала мюнхенская "Бавария", в Испании - мадридский "Реал", во Франции, где турнир было решено завершить досрочно из-за пандемии, чемпионом стал "Пари Сен-Жермен".-0-