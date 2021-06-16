Турки потерпели второе поражение на чемпионате Европы по футболу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Уэльса обыграли команду Турции со счетом 2:0 в матче чемпионата Европы. Это второе поражение турок на нынешнем турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После крупного стартового поражения от итальянцев (0:3) сегодня в Баку турки сразу пошли вперед, но добиться успеха не смогли. Валлийцы, ведомые своим капитаном Гаретом Бейлом, проводили острые контратаки, и на 42-й минуте Аарон Рэмзи открыл счет. После перерыва турки много атаковали, однако отыграться им не удалось. На 60-й минуте Гарет Бейл имел шанс удвоить результат, но не реализовал пенальти. А на 5-й компенсированной минуте точку поставил Коннор Робертс, замкнувший передачу Гарета Бейла.

Во втором сегодняшнем поединке группы А футболисты Италии сыграют в Риме со швейцарцами, которые в стартовом матче разошлись миром с Уэльсом - 1:1.

В квартете В футболисты России сегодня одолели в Санкт-Петербурге финскую сборную с минимальным перевесом 1:0. Победный мяч в компенсированное время первого тайма забил Алексей Миранчук. Завтра сборная Дании примет в Копенгагене бельгийцев. На старте турнира команда Бельгии разгромила россиян со счетом 3:0, а финны выиграли у датчан - 1:0.

Расклад игр второго тура в остальных квартетах:

С: Нидерланды - Австрия, Украина - Северная Македония;

D: Англия - Шотландия, Хорватия - Чехия;

Е: Швеция - Словакия, Испания - Польша;

F: Венгрия - Франция, Португалия - Германия.

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими. Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-