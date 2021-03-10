Туркменской штангистке вручили золотую медаль ЧМ через два года после победы

10 марта, Ашхабад /БЕЛТА - ORIENT/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил туркменской штангистке Юлдуз Джумабаевой золотую медаль чемпионки мира по тяжелой атлетике 2018 года в категории до 45 кг. Церемония награждения прошла в комплексе единоборств Олимпийского городка Ашхабада.
Из-за нарушения антидопинговых правил со стороны таиландской спортсменки Тхуня Сукхароен, завоевавшей золотую медаль на этом первенстве, Международная федерация тяжелой атлетики перераспределила награды. В результате Юлдуз Джумабаева была объявлена обладательницей золотой медали.
Сегодня в Олимпийском городке спортсменке вручили не только золотую медаль за чемпионство, но и вторую медаль за лучший результат в упражнении толчок (104 кг).
Вручая награды, Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что туркменские спортсмены и ранее добивались ярких побед в спорте высших достижений. В качестве примера президент привел чемпиона мира и Европы, тяжелоатлета Алтымурада Ораздурдыева и многократного чемпиона мира и Европы по пулевой стрельбе, серебряного призера Олимпийских игр 1960 года в Риме Марата Ниязова.-0-