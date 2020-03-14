Турнир олимпийской квалификации по боксу стартует в Лондоне

Во время боя Владислава Смягликова и Муслима Гаджимагомедова. Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир европейской олимпийской квалификации по боксу стартует сегодня в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Всего среди белорусских парней за лицензии форума поспорят Антон Черномаз (весовая категория 57 кг), Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Радионов (69 кг), Виталий Бондаренко (75 кг), Михаил Долголевец (81 кг) и Владислав Смягликов (91 кг).

В состязаниях среди девушек Беларусь представят Юлия Апанасович (51 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Стародуб (60 кг) и Виктория Кебикова (75 кг).

Завершатся соревнования 24 марта. Всего будет разыграно 77 лицензий. В БФБ считают, что белорусским атлетам по силам завоевать здесь минимум четыре путевки на главный старт четырехлетия.

Мировой отборочный турнир состоится 13-24 мая в Париже. В нем примут участие боксеры, не сумевшие завоевать лицензии на континентальных стартах.

Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 25 июля по 9 августа.-0-