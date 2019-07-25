Турнир памяти Олега Караваева станет репетицией для белорусов перед ЧМ по борьбе в Казахстане - Маджидов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Караваева, который пройдет в минском Дворце спорта 26-28 июля, является репетицией для белорусских атлетов перед чемпионатом мира в Нур-Султане (Казахстан). Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава БФБ отметил, что проведение турнира за месяц до мирового форума - хорошая идея. По его словам, многие атлеты ищут состязания, чтобы побороться и попробовать свои силы. "Для белорусских спортсменов соревнования в Минске - это репетиция перед чемпионатом мира в Казахстане. Атлеты в хорошем состоянии, после II Европейских игр провели небольшой сбор, восстановились и готовы достойно выступить на домашнем старте", - сказал Камандар Маджидов.

Главный тренер по греко-римской борьбе Владимир Копытов возлагает надежды на молодых спортсменов. "Мы решили дать возможность молодым атлетам проявить себя, но также будут бороться лидеры сборной. Все сильнейшие поспорят за награды минского турнира", - добавил он.

В турнире примут участие более 230 спортсменов из 20 стран. Беларусь представят 24 атлета в девяти весовых категориях.

Данные соревнования носят статус квалификационных. Более высокий рейтинг атлета в статистике Международной федерации борьбы дает право выступить без отбора на чемпионате мира, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане.-0-