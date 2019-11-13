Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева в Минске набирает популярность - Алла Яршевич

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева в Минске с каждым годом набирает все большую популярность. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказала член национальной сборной Беларуси по боксу Алла Яршевич (весовая категория 60 кг).

"Сегодня я провела первый бой против спортсменки из России, которую победила. Турнир с каждым годом набирает все большую популярность. В этом году к нам приехали атлеты не только из Европы, но и Азии, такого никогда не было. Это огромный плюс для нас, что мы на домашнем турнире можем посоревноваться с боксерами из других стран и попробовать свои силы", - сказала Алла Яршевич.

Она отметила, что на состязаниях во Дворце спорта помогает поддержка мужа, дочери, тренеров и товарищей по команде. После турнира в Минске спортсменку ждет отпуск, а после начнется подготовка к турнирам олимпийской квалификации.

Международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева стартовали 12 ноября и завершатся 16 ноября. В них принимают участие атлеты из Англии, Армении, Беларуси, Ганы, Греции, Израиля, Индии, Испании, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Таиланда, Украины, Франции и Шотландии.

Организаторы состязаний - Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация бокса. Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, в 2009 году их было решено назвать в память об известном спортивном функционере времен БССР. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 год был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР. За эти два десятка лет в республике появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки белорусских спортсменов: "Стайки", "Раубичи", минский водноспортивный комплекс (ныне СОК "Олимпийский"), конноспортивная база в Ратомке.-0-