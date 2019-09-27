Турнир по борьбе "Осенний вызов" помогает привлекать детей к спорту - Маджидов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командный турнир "Осенний вызов" по греко-римской, женской и вольной борьбе, который проходит сегодня в Минске, помогает привлекать детей к спорту. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

По словам главы БФБ, эти соревнования являются непосредственной подготовкой резервов. "Это отличная возможность популяризировать борьбу среди детей. За награды турнира борются свыше 60 юных спортсменов. Интересен и формат состязаний - командный турнир. Такие мероприятия помогают привлекать детей в спорт", - сказал Камандар Маджидов.

По его мнению, несмотря на то, что борьба - индивидуальные соревнования, этот турнир помогает почувствовать командный дух. Он добавил, что за борьбой наблюдают тренеры, в том числе из национальной сборной.-0-