Турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Андрея Мельникова пройдет в Могилеве

2 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытый XXVI традиционный турнир по дзюдо памяти воина-интернационалиста, Героя Советского Союза Андрея Мельникова в программе открытого первенства Беларуси пройдет 24-26 января в Могилеве, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Соревнования соберут в спортивном комплексе "Олимпиец" более ста спортсменов 1999-2003 годов рождения со всех регионов страны и Минска. 25 января комплекты наград в восьми весовых категориях разыграют юниоры. На следующий день на татами выйдут юниорки. Победителям и призерам вручат медали, дипломы и ценные подарки. Также предусмотрены специальные призы в номинациях "За волю к победе" и "За лучшую технику".

"Состязания проводятся с целью патриотического воспитания молодежи, популяризации дзюдо, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших атлетов", - отметили собеседники.

Организаторами турнира выступают управление спорта и туризма Могилевского облисполкома, областные отделения Белорусской федерации дзюдо и Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, обком БРСМ, Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва.

Мельников Андрей Александрович родился в Могилеве 11 апреля 1968 года, закончил 8 классов СШ №28 и поступил в Могилевское СПТУ №1. В октябре 1986 года был призван в армию и в апреле 1987-го направлен в Афганистан. Обороняя высоту, обозначенную на карте 3234, он проявил стойкость и героизм, отразив вместе с бойцами лейтенанта В.Гагарина 11 атак противника. Когда душманы прорвали линию обороны и схватили Андрея, он взорвал связку гранат. Так завершился жизненный путь солдата-героя, которому через три месяца исполнилось бы только 20 лет.-0-