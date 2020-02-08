Турнир по дзюдо серии "Большого шлема" стартует в Париже

8 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Престижный турнир по дзюдо серии "Большого шлема" стартует сегодня в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сильнейших определят сегодня девушки в весовых категориях 48 кг, 52 кг, 57 кг и 63 кг и мужчины в категориях 60 кг, 66 кг и 73 кг. Представители сборной Беларуси Юсуп Бекмурзаев (весовая категория 81 кг), Никита Свирид (100 кг) и лидер национальной команды, победительница II Европейских игр Марина Слуцкая (свыше 78 кг) выступят на соревнованиях 9 февраля, в последний день турнира.
Перед белорусскими дзюдоистами стоит задача зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. Пока наибольшие шансы попасть на Игры-2020 у Дмитрия Шершаня (66 кг), Никиты Свирида и Марины Слуцкой.
Участие в соревнованиях примут около 800 атлетов из 122 стран мира.
В 2019 году на аналогичном турнире в Париже белорусы не выступали. Следующим стартом для белорусских спортсменов станет "Большой шлем" в Дюссельдорфе, который пройдет 21-23 февраля.
Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.-0-