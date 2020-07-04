Турнир по грэпплингу ADCC пройдет 26 июля в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир "Жара" по грэпплингу ADCC пройдет 26 июля в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусской федерации грэпплинга Вахтанг Сохадзе.

"В программе турнира помимо индивидуальных состязаний пройдут поединки в формате "три на три". Особенность в том, что общий вес команды не должен превышать 250 кг. Такой вариант является новым и интересным для белорусских грэпплеров, - сказал Вахтанг Сохадзе. - Правила просты: победит та команда, которая наберет две победы, ничья не предусмотрена. Перед каждым поединком команда может менять очередность выступления участников".

По словам главы федерации, это позволит тактически располагать спортсменов, предоставив команде выбор: поберечь силы или, наоборот, бросить в бой основной состав. "Соперники увидят друг друга только тогда, когда выйдут на татами. И спортсмен небольшого веса может попасть на большого атлета. Такие соревнования проводятся в Беларуси впервые. Думаю, эти состязания помогут развить клубный формат, сплотить дух и объединить", - добавил Вахтанг Сохадзе.

Он напомнил: кульминацией соревновательного сезона станет континентальный форум в Кишиневе, который планируют провести 3 октября. Чемпионат Европы по грэпплингу ADCC станет отбором на мировой форум.

Ранее президиум ОО "Белорусская федерация грэпплинга" последовал рекомендациям Всемирной федерации ADCC, Министерства спорта и туризма, Министерства здравоохранения и отложил все турниры республиканского календаря до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-