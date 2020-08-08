Турнир по легкой атлетике на призы Михаила Желобовского пройдет в Минске 13-14 августа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования на призы Михаила Желобовского пройдут 13-14 августа на столичном стадионе РЦОП по легкой атлетике, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БФЛА Анна Каминская.

В программе соревнований представлены бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 100 м и 110 м с барьерами, 400 м с барьерами, эстафета 4х100 м, прыжок в высоту и длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, метание диска, молота и копья.

Состязания в беге на 100 м, 200 м, 100 м и 110 м с барьерами состоятся в два круга.

Первый крупный легкоатлетический турнир с начала пандемии коронавируса был проведен 25-26 июня на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Главным стартом этого сезона стал чемпионат Беларуси, который прошел с 31 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо". Сезон-2020 продолжается. "Турнир на призы Михаила Желобовского - отличная возможность попробовать свои силы молодым и опытным спортсменам. Закрепить наработанный результат", - сказала Анна Каминская.

Она напомнила, что 13 сентября состоится праздник для всех любителей бега - Минский полумарафон. "БФЛА недавно объявила конкурс детских рисунков "ПроБЕГ. Минский полумарафон глазами детей". Работа победителя будет размещена на билборде на одной из самых оживленных улиц столицы с указанием авторства", - добавила она.

Как отмечал ранее председатель БФЛА Вадим Девятовский, свое участие в Минском полумарафоне подтвердили представители около 40 стран.

Старты пройдут на дистанциях в 5,5 км, 10,55 км и 21,097 км. Подать заявку можно на сайте Минского полумарафона. Онлайн-регистрация будет открыта до 12 сентября или до момента достижения максимального числа участников.

Девиз Минского полумарафона этого года - "Бежим вместе!". Планируется, что в забегах примут участие 42 тыс. любителей активного образа жизни.

В 2019 году Минский полумарафон прошел в пятый раз. Его участниками стали 40 тыс. человек из 68 стран. Победителем у мужчин на самой длинной дистанции стал атлет из Эритреи Берхан Хидру Афеверки, у женщин - белоруска Нина Савина. Полумарафон имеет серебряный лейбл от Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Призовой фонд соревнований составляет $60 тыс.-0-