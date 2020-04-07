Турнир по метаниям памяти Евгения Шукевича перенесен из-за коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по метаниям памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича перенесен из-за коронавируса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"Пандемия коронавирусной инфекции продолжает вносить коррективы в тренировочный и соревновательный график спортсменов из разных уголков мира. Мы заложники ситуации, которой, к сожалению, обязаны подчиниться, чтобы сохранить свое здоровье, а также здоровье окружающих людей, - отметили в пресс-службе БФЛА. - В связи с ограничением массовых и детских мероприятий в нашей стране организационный комитет турнира памяти заслуженного тренера СССР Евгения Михайловича Шукевича решил отложить данный старт, который планировался на 28-30 апреля".

Отмечается, что традиционно эти соревнования собирали атлетов из разных стран. В планах БФЛА - провести турнир в спортивном комплексе "Брестский" в мае.

Ранее World Athletics совместно с Министерством спорта и туризма и Белорусской федерацией легкой атлетики приняли решение перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был состояться в Минске 2-3 мая. Также были перенесены шесть этапов "Бриллиантовой лиги" в Катаре, два в Китае, по одному в Стокгольме (Швеция), Неаполе или Риме (Италия) и Рабате (Марокко).-0-