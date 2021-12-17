Турнир по мини-футболу памяти Владимира Рыженкова открылся в Добруше

17 декабря, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти первого министра спорта и туризма Беларуси Владимира Рыженкова, торжественно открылся сегодня в Добруше, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже в 24-й раз в Добрушском районе проходит турнир памяти первого министра спорта и туризма Владимира Рыженкова. Отрадно, что сегодня в нашей стране в целом, в Гомельской области в частности спорт развивается, он в числе приоритетных направлений", - отметил на церемонии открытия председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он подчеркнул, что в регионе появляются новые и реконструируются, совершенствуются уже существующие спортивные площадки и арены. Например, в Добруше строится стадион, который станет ведущей спортивной площадкой района и позволит проводить масштабные мероприятия. По словам губернатора, уже к следующему турниру памяти Владимира Рыженкова стадион примет своих гостей и игроков.

Геннадий Соловей

Приветствуя участников и болельщиков турнира, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков обратил внимание, что в Добруше царит особая атмосфера душевности, доброты. Он рассказал, что Владимир Рыженков, родившись на добрушской земле, никогда не забывал ее и оставил память о себе. "Спасибо вам огромное за память, за этот турнир. Очень рад, что в эти времена политических, пандемических, миграционных потрясений здесь - островок теплого, искреннего праздника футбола", - сказал первый замглавы Администрации Президента. Он пожелал спортсменам хорошей игры и чтобы победил сильнейший.

Максим Рыженков

По словам председателя Добрушского райисполкома Александра Матараса, турнир по мини-футболу за 24 года приобрел свои традиции, которые будут только крепнуть. В знак памяти руководитель района вручил Максиму Рыженкову кубок, который был изготовлен 24 года назад на старте турнира.

За награды состязаний - кубки и медали - в течение трех дней на площадке районной детско-юношеской спортивной школы спорят представители восьми команд.

Главный судья соревнований Михаил Лавский рассказал, что новшеством этого года стало то, что игры идут в двух группах: ветеранской и любительской. И это говорит о том, что интерес к турниру только растет.

Организуют спортивное событие управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, Добрушский райисполком. Турнир нацелен на дальнейшее развитие и популяризацию мини-футбола, укрепление спортивных и дружественных связей между спортсменами разных городов и стран, на популяризацию физической культуры и спорта как важного направления укрепления здоровья и приобщения к ЗОЖ.

Турнир был учрежден в 1996 году, чтобы увековечить память об уроженце Добруша Владимире Рыженкове, который приложил много усилий для развития физической культуры, спорта и олимпийского движения в Беларуси.-0-

Фото Сергея Холодилина