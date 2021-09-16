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16 сентября 2021, 15:56

Турнир по мини-гольфу среди работающей молодежи проходит в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Турнир по мини-гольфу среди работающей молодежи проходит сегодня в Могилеве. Его участниками стали представители различных организаций и предприятий областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спортивное мероприятие приурочено к Году народного единства. Мини-гольф - это командная игра, где результат зависит от каждого игрока. Потому мы решили, что в преддверии нового и важного праздника для нашей страны такой турнир станет знаковым", - отметил первый секретарь горкома БРСМ Сергей Чичов.

Участниками турнира стали около 50 человек. Они объединены в команды, которым предстоит попробовать свои силы на 18 дорожках с разными препятствиями. "Такой вид спорта совсем новый для нас. Поэтому участникам интересно попробовать свои силы здесь. Все ребята - новички в мини-гольфе. Некоторые команды приходили на поле заранее, за несколько дней до турнира, чтобы познакомиться с этой игрой. Конечно, все настроены на победу, но я уверен, что в первую очередь каждый участник получит новый опыт и зарядится положительными эмоциями", - отметил первый секретарь горкома.

Один из участников турнира - Глеб Романовский. Он капитан команды от ОАО "Могилевхимволокно". "Сюда меня привел в первую очередь интерес. Я никогда не играл в мини-гольф, сегодня вот клюшку впервые взял в руки. Но я уверен, что это будет интересное соревнование, - отметил молодой человек. - Этот турнир - отличный повод познакомиться с новыми людьми, больше сплотиться своей командой. Ведь результат игры - это будет личный вклад каждого из нас".-0-

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