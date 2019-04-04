Турнир по пляжному футболу станет украшением II Европейских игр - Капралос

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по пляжному футболу станет украшением II Европейских игр в Минске. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции председатель Координационной комиссии II Европейских игр Спирос Капралос, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пляжный футбол пользуется большой популярностью у зрителей. А хорошее месторасположение Беларуси будет способствовать приезду болельщиков из других стран. Думаю, что турнир по этому виду спорту станет украшением мультиспортивного форума", - сказал Спирос Капралос.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин отметил, что к играм уже многое сделано. "Сейчас главное - усилить нашу работу по подготовке объекта, где будут проходить состязания по пляжному футболу, и обеспечить всем необходимым участников соревнований", - добавил он.

Турнир II Европейских игр по пляжному футболу пройдет на стадионе в СОК "Олимпийский". Матчи группового этапа состоятся с 25 по 27 июня, после чего 28 июня по две лучшие команды из каждого квартета проведут полуфинальные встречи, а 29 июня пройдут матчи за золото и бронзу. Команды, не попавшие в полуфинал, сыграют в утешительном турнире за 5-8-е места.-0-

Фото Оксаны Манчук