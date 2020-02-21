Турнир по самбо в Минске помогает тренерам сформировать составы на грядущий сезон - Марковский

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV международный турнир категории А по самбо на призы Президента помогает тренерам из разных стран мира сформировать составы национальных команд на грядущий сезон. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший тренер по развитию самбо Министерства спорта и туризма Роман Марковский.

"Эти соревнования являются традиционными для наших атлетов. В начале года спортсмены проверяют свои силы перед грядущим сезоном. Этот старт помогает провести более детальный отбор самбистов не только из Беларуси, но и других стран, а также сформировать составы на главные старты континентов и мира", - отметил Роман Марковский.

Церемония открытия соревнований прошла 20 февраля в столичном Дворце спорта. На мероприятии присутствовал первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов. Он зачитал приветствие Президента Беларуси.

За награды турнира борются представители 24 стран. Беларусь на данных соревнованиях представляют около 60 атлетов. Президентским спортивным клубом учреждены специальные призы турнира - "За волю к победе" и "Лучшую технику".

Организаторами соревнований выступают Международная любительская федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация самбо.

Вход для зрителей на мероприятие свободный.

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