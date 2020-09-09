Турнир по волейболу памяти Льва Чайлытко стартовал в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовал XIII традиционный турнир по волейболу памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем году участниками состязаний стали минский "Строитель", "Легион" (Обухово), "Марко-ВГТУ" (Витебск) и молодежная сборная Беларуси (U-20).

В стартовой игре "Марко-ВГТУ" встречался с "Легионом" и победил со счетом 3:2 (25:19, 16:25, 25:23, 20:25, 15:13). Во втором матче дня столичный "Строитель" сыграет с молодежной сборной Беларуси (U-20).

Завтра, 10 сентября, состоятся поединки между молодежной сборной Беларуси (U-20) и "Марко-ВГТУ" (16.00), а также "Строителем" и "Легионом" (18.30). Завершатся состязания 11 сентября противоборством между "Легионом" и молодежной сборной Беларуси (11.00) и поединком "Строителя" с "Марко-ВГТУ" (13.30).

В связи с пандемией коронавируса, руководство ВК "Минск", в структуру которого входит "Строитель", решило проводить матчи турнира с ограниченным числом зрителей. Для болельщиков запланированы онлайн-трансляции.-0-

Фото Оксаны Манчук