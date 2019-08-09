Турнир по вольной борьбе на призы Александра Медведя стартует в Минске

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя стартует сегодня в минском Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квалификационные поединки начнутся в 10.30, церемония открытия пройдет в 17.00. Участие в турнире примут 203 атлета из 14 стран. Белорусскую команду представят более 50 спортсменов. В их числе выступят победительницы II Европейских игр Василиса Марзалюк (весовая категория 76 кг) и Ирина Курочкина (57 кг).

Завершатся состязания 11 августа.

Именные турниры на призы Александра Медведя стали проводиться в Минске с 1970 года. С 1994-го по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при. Рекорд по количеству стран-участниц (47) установлен на 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969-1971) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды белорусскому борцу не было равных в Европе и 9 раз - в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.-0-