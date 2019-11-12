Турнир в Минске является подводящим к олимпийскому сезону для многих боксеров - техделегат AIBA

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева является подводящим к олимпийскому сезону для многих спортсменов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал журналистам технический делегат AIBA, вице-президент Федерации бокса Молдовы Максим Чертыковцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Турнир прекрасно организован, здесь созданы все условия для спортсменов. В Беларусь боксеры любят приезжать. Для каждого спортсмена одержать победу на престижных соревнованиях почетно. Состязания в этом году собрали много атлетов. Для многих они являются подводящими к олимпийскому сезону. Спортсмены проверяют себя и подводят итоговую черту в этом году", - сказал Максим Чертыковцев.

Член национальной сборной Беларуси по боксу Александр Родионов (весовая категория 69 кг) отметил высокую конкуренцию на состязаниях в Минске. "На этот турнир приехали хорошие боксеры со всего мира. Для нас, спортсменов, это хороший опыт", - добавил он.

На соревнованиях, которые стартовали сегодня и завершатся 16 ноября, выступают участники из Англии, Армении, Беларуси, Ганы, Греции, Израиля, Индии, Испании, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Таиланда, Украины, Франции и Шотландии.

Организаторы состязаний - Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация бокса.

Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, в 2009 году их было решено назвать в память об известном спортивном функционере времен БССР. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 год был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР. За эти два десятка лет в республике появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки белорусских спортсменов: "Стайки", "Раубичи", минский водноспортивный комплекс (ныне СОК "Олимпийский"), конноспортивная база в Ратомке.-0-