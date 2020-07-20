Турниры юниорской серии Гран-при по фигурному катанию отменены

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз конькобежцев (ISU) отменил турниры юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне - 2020/2021. Такие сведения размещены на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Решение было принято из-за ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса. Еще один фактор, заставивший пойти на такой шаг, - санитарные и медицинские меры, которые могут стать непосильными для организаторов турниров.

"Если позднее в течение сезона развитие пандемии и ситуация изменятся, будет обеспечена безопасная организация юниорских международных соревнований, а некоторые члены ISU захотят провести турниры в данной возрастной группе, Международный союз конькобежцев рассмотрит финансовую поддержку заинтересованным в проведении соревнований. Предпочтение будет отдаваться тем странам, которые ранее должны были провести этапы Гран-при среди юниоров в сезоне - 2020/2021", - говорится в сообщении.

Совет ISU соберется 3 августа, чтобы оценить развитие пандемии и спланировать сезон и соревнования среди спортсменов старшего возраста. Изначально юниорская серия Гран-при должна была открываться в августе этапом в канадском Ричмонде, однако этот старт, этапы в Кошице (Словакия) и Иокогаме (Япония) были отменены.-0-