19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турниры по грэпплингу ADCC возобновятся в Беларуси с июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусской федерации грэпплинга Вахтанг Сохадзе.

"Мы начинаем поэтапно возвращаться к проведению запланированных ранее мероприятий. Уже 23 мая в Минске на базе СДЮШОР по спортивным единоборствам пройдет "открытый ковер", в программе которого - учебно-тренировочные поединки с судейством. Особое внимание мы уделяем санитарно-эпидемиологическому контролю. Поскольку все турниры под эгидой ADCC ранее были перенесены на неопределенный срок, это мероприятие поможет белорусским спортсменам получить опыт близкий к соревновательному, - сказал глава федерации. - От Международной федерации ADCC получено предварительное разрешение на проведение состязаний с июня. Первым станет перенесенный с марта турнир "Битва на Немиге - 2020".

Он добавил, что особую роль федерация уделяет подготовке к отборочным турнирам чемпионата Европы.

Вахтанг Сохадзе напомнил, что в новом соревновательном сезоне белорусские грэпплеры вступили в борьбу за чемпионский пояс ADCC. Завоевать его смогут лишь те спортсмены, которые на протяжении всего года покажут стабильные результаты, а по итогам выступлений на турнирах соревновательного сезона-2020 займут первые места рейтинга в своих весовых категориях.

Кульминацией соревновательного сезона станет континентальный форум в Кишиневе, который планируют провести 3 октября.

Чемпионат Европы по грэпплингу ADCC станет отбором на мировой форум.

Ранее президиум ОО "Белорусская федерация грэпплинга" последовал рекомендациям Всемирной федерации ADCC, Министерства спорта и туризма, Министерства здравоохранения и перенес все турниры республиканского календаря до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-