Турниры серии Гран-при по фигурному катанию пройдут в соответствии с планом ISU

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турниры серии Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/2021 пройдут в соответствии с расписанием, утвержденным Международным союзом конькобежцев (ISU). Такое решение было принято на заседании совета организации, которое прошло в онлайн-режиме, сообщает ТАСС.

Серия Гран-при должна начаться в октябре. Этапы соревнований пройдут в США, Канаде, Китае, Франции, России и Японии. Формат турниров обсудят позже. Он может быть изменен в связи с ограничениями на поездки, связанными с пандемией коронавируса.

Также сообщается, что Финал Гран-при, который должен пройти в декабре в Китае, может быть перенесен на начало 2021 года.

20 июля ISU сообщил об отмене серии юниорского Гран-при сезона 2020/2021 из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки из-за пандемии коронавируса.-0-