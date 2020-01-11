У капитана минского "Динамо" Андрея Костицына родился сын

Фото ХК "Динамо-Минск"
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У капитана минского "Динамо" и сборной Беларуси по хоккею Андрея Костицына родился сын. Информация об этом содержится на официальном сайте "зубров", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Накануне знаменательного события лидер столичной команды принял участие в матче чемпионата КХЛ против подмосковного "Витязя", который подопечные Крэйга Вудкрофта выиграли со счетом 3:2. Уроженец Новополоцка отличился заброшенной шайбой, которая стала сотой для "Динамо" в нынешнем сезоне. -0-