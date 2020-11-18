У МОК нет замечаний к выполнению Олимпийской хартии НОК Беларуси - Головина

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет не имеет претензий к Национальному олимпийскому комитету Беларуси. Об этом заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Панорама" генеральный секретарь НОК Полина Головина, сообщает пресс-служба организации.

"Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не раз подчеркивал во время рабочих совещаний, а также в своих интервью, что спортивные организации - МОК, национальные олимпийские комитеты, другие спортивные федерации - обязаны соблюдать принцип нейтралитета во всех политических процессах. Мы поддерживаем эту позицию. Важно отметить: со стороны МОК никаких подтвержденных замечаний по поводу нарушений Олимпийской хартии Национальным олимпийским комитетом Беларуси нет", - отметила Полина Головина.-0-