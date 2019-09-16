Участие белорусского борца Кирилла Грищенко в турнирах приостановлено из-за положительной допинг-пробы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец греко-римского стиля Кирилл Грищенко, выигравший золотую медаль на II Европейских играх в Минске, временно отстранен от участия в официальных соревнованиях из-за положительных результатов при перепроверке одной из допинг-проб. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

В данный момент ведется разбирательство, как запрещенный препарат попал в организм атлета. Таким образом, Кирилл Грищенко не поехал на чемпионат мира, который проходит в Казахстане. В весовой категории 130 кг его заменил Павел Рудаков, завершивший турнирную борьбу после поражения от представителя Азербайджана Бека Канделаки (0:4).

Чемпионат мира проходит с 14 по 22 сентября. После борцов греко-римского стиля обладателей медалей и олимпийских лицензий определят женщины. Завершат программу турнира соревнования по вольной борьбе. Для выполнения отборочного норматива спортсменам во всех трех видах программы необходимо занять в итоговом протоколе не ниже пятого места.-0-