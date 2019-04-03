Участие в ЧЕ по тяжелой атлетике в Батуми примут 16 белорусских атлетов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в 98-м чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который пройдет 6-13 апреля в Батуми (Грузия), примут 16 белорусских спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском тяжелоатлетическом союзе (БТС).

Среди белорусских мужчин за награды континентального форума поборются Геннадий Лаптев (весовая категория - 61 кг), Иван Клим (73 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок (81 кг), Игорь Лозко (81 кг), Максим Мудревский (89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Вадим Стрельцов (102 кг), Андрей Арямнов (109 кг) и Эдуард Зезлюлин (свыше 109 кг).

У девушек свои силы проверят Юлия Асаенок (45 кг), Людмила Псыщаница (55 кг), Анастасия Михаленко (71 кг), Дарья Наумова (76 кг), Дина Сазановец (76 кг) и Ольга Генералова (81 кг).

На чемпионате Европы в Батуми спортсмены выступят в десяти новых весовых категориях у мужчин и женщин. Также турнир в Грузии носит статус лицензионного. Участники континентального форума смогут завоевать очки, необходимые для выступления на Олимпийских играх в Токио-2020.

Всего в соревнованиях за 60 комплектов наград поборются около 400 атлетов из 47 стран.-0-