Участие в ЧМ по летнему биатлону в "Раубичах" примут атлеты из 26 стран

Во время тренировки

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет 23-25 августа в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", примут около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.

Белорусскую команду у женщин представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина и Елена Кручинкины. Среди мужчин на трассу "Раубичей" выйдут Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Виктор Кривко.

Среди участников чемпионата известные биатлонисты, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр - Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов.

У белорусских юниоров за награды мирового форума поборются Наталья Карницкая, Карина Ануфриенко, Алина Пильчук, Дарья Кудаева, Арина Яборова, Анна Мусатова, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Роман Чепыжов, Кирилл Тюрин, Александр Мацкевич, Илья Авсеенко и Степан Данилов.

Белорусские "Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в 1999 году.-0-

Фото Дениса Костюченко