Участие в I Играх стран СНГ в Казани подтвердили 10 стран

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Исполнительном комитете СНГ обсуждали подготовку к проведению I Игр стран СНГ в Казани. В заседании рабочей группы, которое прошло в онлайн-режиме, приняли участие представители спортивных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Открывая заседание, заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Манучехр Ходжизода отметил, что проведение I Игр стран СНГ создаст задел для проведения спортивных мероприятий в привычном режиме. "В эти дни, когда весь мир, измученный противовирусными ограничениями, с замиранием сердца следит с экранов телевизоров за ходом Олимпийских игр в Токио, проведение I Игр стран СНГ внесет значимый вклад в поэтапное возвращение к нормальной процедуре проведения мероприятий подобного рода", - сказал он.

В ходе заседания участники рабочей группы отметили, что меньше чем за месяц до начала игр, которые состоятся с 4 по 11 сентября, участие в них подтвердили 10 стран. Количество заявленных членов делегаций - более 2 тыс. человек.

Откроют спортивную программу игр состязания боксеров. В этом виде спорта к участию заявлены 159 спортсменов из 10 стран. Они разыграют 26 комплектов медалей. Соревновательная программа в боксе начнется еще до официальной церемонии открытия Игр - на ринг спортсмены выйдут уже 2 сентября.

В целом именно единоборства на играх станут самыми популярными у участников видами спорта. Кроме бокса, спортсмены из 10 стран будут участвовать в соревнованиях по карате и самбо. Еще один популярный вид - пулевая стрельба. В ней тоже заявлены представители 10 стран.

По итогам заседания рабочей группы в порядке формирования делегаций на игры появилось нововведение. Каждая страна должна будет назначить ковид-специалиста, который будет отвечать за осуществление мероприятий, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения игр.-0-