Участие в международном фестивале гимнастики в Минске примут 110 команд

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в международном фестивале гимнастики Gym for Life. Belarus 2019, который пройдет 13-14 апреля в спорткомплексе "Чижовка-Арена", примут 110 команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации общеоздоровительной гимнастики.
На фестивале посоревнуются атлеты из Таллина, Могилева, Витебска, Гомеля и Минска в возрасте от 4 до 16 лет. Победителей жюри выберет в категориях "Гимнастика танца" и "Выступление на гимнастическом снаряде или с большим гимнастическим снарядом".
"Судьи будут оценивать общее впечатление, зрелищную ценность, оригинальность, технику, качество и безопасность каждого номера. От обычных соревнований фестиваль отличается своим форматом. Это красочное шоу с яркими декорациями, необычным реквизитом и нарядными костюмами участников", - рассказала главный организатор фестиваля Кристина Шатило.
Во второй день фестиваля пройдут мастер-классы по эстетической гимнастике, предметной подготовке, растанцовке и общей физической подготовке.
Организатором мероприятия выступает РОО "Белорусская федерация общеоздоровительной гимнастики" при поддержке общественной организации "Белорусская ассоциация гимнастики".-0-
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