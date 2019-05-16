Участие в международном турнире по ММА в Минске примут спортсмены из 7 стран

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в международном турнире по смешанным единоборствам бойцовского промоушена New Fighting Generation, который пройдет 17 мая в Минске, примут спортсмены из 7 стран. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал организатор турнира Алексей Анцыпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предстоящий турнир - одно из самых ярких событий в мире белорусских смешанных единоборств. Идея проведения таких состязаний появилась давно, изначально хотели "оббивать" свою молодежь из залов, чуть позже - эти соревнования выросли до уровня международных. Всего 17 мая будет проведено 15 поединков, в которых примут участие 28 бойцов из Беларуси, Финляндии, Франции, Ирака, Украины, Грузии и Латвии. Главным событием вечера станет бой в весовой категории 70 кг белоруса Михаила Одинцова против финского атлета Джерри Кварнстрома", - сказал Алексей Анцыпович.

Он добавил, что во время турнира состоится финал Гран-при в весовой категории до 84 кг, победитель которого получит право заключить контракт на бой за пояс престижного международного промоушена Bushido. Также в этом году будут проведены еще два похожих турнира.

Михаил Одинцов отметил, что выступать на домашней арене тяжело, так как это дополнительная ответственность перед болельщиками. По его словам, у соперника хорошие навыки борьбы, бой белорусский атлет постарается провести в стойке и, конечно, победить.-0-