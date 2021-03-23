Участие в разработке олимпийской формы - наивысшее признание для предприятия - Горегляд

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность разработки и пошива одежды для олимпийцев - это наивысшее признание для всего коллектива предприятия "Соло-Пинск", признался журналистам после презентации экипировки для национальной команды Беларуси на Игры в Токио директор компании Василий Горегляд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очень рад за наше предприятие, которое смогло выполнить столь важный заказ. Для нас наивысшее признание то, что мы способны шить спортивную экипировку самого высокого качества. Не хуже, чем мировые бренды, - отметил Василий Горегляд. - Основной паттерн на форме олимпийцев включает в себя основные представления о нашей стране, о ее прекрасной природе: живописных лесах, полях, реках и ярком солнце, также и о крепости духа белорусов, в которой сочетается их сила и в то же самое время добро".

По словам Василия Горегляда, для создания коллекции были использованы современные материалы. Повышенное внимание уделялось удобству и расцветке одежды для олимпийцев.

"Работа над коллекцией шла более года. Использовали качественные материалы, уделяли внимание удобству и расцветке. Активное участие в создании формы принимали как дизайнеры нашего предприятия, так и сотрудники Национального олимпийского комитета. Сейчас пока еще нет ясности по окончательному объему изготавливаемой продукции. Но как только заказ будет окончательно сформирован, все будет сделано максимально оперативно", - рассказал журналистам директор "Соло-Пинск".

Впервые в истории на Играх XXXII Олимпиады в Токио команда Беларуси выступит под брендом Team BY, который был представлен общественности в конце 2018 года. За основу логотипа был взят аист, который является символом Беларуси, его графическое оформление символизирует стремление нашей команды к победам и покорению новых высот.

Тeam BY - зарегистрированный товарный знак НОК Беларуси, его использование, в том числе в рекламных целях, сторонними организациями допускается только при заключении лицензионных договоров.-0-

Фото НОК Беларуси