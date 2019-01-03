Участие в Рождественском турнире повлияло на развитие хоккея в ОАЭ - капитан сборной

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в Рождественском турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси помогло развитию этого вида спорта в Объединенных Арабских Эмиратах. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА капитан сборной ОАЭ Джума аль-Дахери.

Арабская команда сегодня стартовала на турнире в Минске, обыграв сборную Балкан - 9:5. По словам капитана, матч его ледовой дружине удался. По сравнению с прошлым сезоном хоккеисты из ОАЭ значительно прибавили в мастерстве. "Для нас выступать в Минске очень важно, рады победе в стартовом матче. С каждым годом мы чему-то учимся в столице Беларуси. Наша команда видит на этом турнире серьезных игроков, которые в прошлом добивались громких побед, смотрим организацию соревнований, как все устроено. Это очень важно и для развития хоккея в ОАЭ. Благодарны Президенту Беларуси Александру Лукашенко и организаторам турнира, которые каждый год приглашают нашу сборную на Рождественский турнир", - рассказал Джума аль-Дахери.

Команда ОАЭ в первом матче Рождественского турнира одолела сборную Балкан В составе победителей вместе с местными игроками выступают хорошо знакомые белорусским болельщикам нападающие Михаил Климин и Сергей Заделенов, которые уехали развивать хоккей в этой арабской стране.

В апреле национальная команда ОАЭ сыграет в домашней квалификации к чемпионату мира в дивизионе III. "Поднять уровень мастерства нам помогают и белорусские специалисты, которые работают с нашими командами в ОАЭ. В прежние годы в Минске мы смогли познакомиться со многими специалистами, которые работают сейчас в ОАЭ. Это известные в Беларуси игроки Артем Сенькевич, Сергей Заделенов. Мы выстроили четкую систему подготовки молодых хоккеистов. Меня радует, что дети в нашей стране активно идут в хоккей. У нас очень жарко, а на ледовой площадке комфортная атмосфера, захватывающая игра", - отметил капитан сборной ОАЭ.

XV Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси среди любителей хоккея продолжится сегодня вечером церемонией открытия (в 17.30) и двумя матчами: Германия - Финляндия (18.30, малая площадка) и команда Президента Беларуси - сборная IIHF (19.00; большая арена).-0-