Участие в турнире Minsk Triathlon 2020 подтвердили спортсмены из 12 стран

Во время забега на соревнованиях по триатлону. Фото из архива

7 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Участие в турнире по триатлону Minsk Triathlon 2020, который пройдет 21 июня, уже подтвердили более 900 спортсменов из 12 стран. Об этом сегодня журналистам сообщил один из организаторов соревнований, призер стартов Ironman, председатель совета ОО "Клуб триатлона Тристайл" Дмитрий Толкачев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект набирает популярность. Эту цель мы ставили перед собой изначально: привлечь как можно больше участников. Регистрацию открыли с 12 октября 2019 года и уже подали заявки более 900 спортсменов из 12 стран. Это говорит о том, что данный вид спорта интересен и пользуется популярностью", - рассказал Дмитрий Толкачев.

Он отметил, что для участников соревнований начиная с февраля будут проведены 10 бесплатных открытых тренировок, чтобы подготовить спортсменов к старту.

Начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси Петр Ворон сказал, что команда спортивного ведомства страны также будет принимать участие в Minsk Triathlon 2020. "Наша основная задача - привлечь как можно больше людей к занятиям физической культурой и спортом", - подытожил он.

Дистанций в этом году будет три: 1/8 Ironman (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег), 1/4 Ironman (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег), 1/2 Ironman (1900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег). В соревнованиях TriKids смогут принять участие дети до 13 лет, им предстоит преодолеть 500 м бегового этапа. В специальном забеге Minsk Lady run девушки пробегут 3000 м. Слоган Minsk Triathlon 2020 - "Стань собой!".

Minsk Triathlon 2020 - самая крупная спортивная гонка по триатлону в Беларуси, которая проводится по международным стандартам Ironman. Старт состоится 21 июня в Минске. Количество участников составит 2 тыс. белорусских и зарубежных спортсменов.

Триатлон - вид спорта, включающий плавание, велогонку и бег.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет, Минский областной исполнительный комитет, ООО "Велосипедный клуб Минск", общественное объединение "Клуб триатлона "Тристайл".-0-