Участие в турнире серии "Большого шлема" в Дюссельдорфе примут 7 белорусских дзюдоистов

Егор Воропаев (в синей дзюдоке). Фото из архива

18 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Участие в международном турнире по дзюдо серии "Большого шлема", который пройдет 21-23 февраля в немецком Дюссельдорфе, примут семь белорусских дзюдоистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На татами выйдут белорусы Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг), Дмитрий Миньков (66 кг), Вадим Шока (73 кг), Егор Воропаев (90 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг).

За награды турнира поборются 793 спортсмена из 121 страны.

Для белорусских атлетов сейчас стоит цель - зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. На турнире серии "Большого шлема" в Париже, который прошел 8-9 февраля, белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая (свыше 78 кг) завоевала серебряную награду.

Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой и олимпийской рейтинг-лист. Впоследствии их количество определяет попадание на Олимпийские игры.-0-