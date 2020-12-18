Участники медальных матчей определятся на женском ЧЕ по гандболу

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате Европы по гандболу в Дании сегодня определятся участники воскресных медальных поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче в Хернинге действующие чемпионки Старого Света француженки, с трудом пробившиеся в основной этап нынешнего первенства, встретятся с хорватками (начало в 20.00).

Вслед за ними на площадку выйдут хозяйки турнира гандболистки сборной Дании и команда Норвегии (начало в 22.30). На этом турнире датчанки потерпели лишь одно поражение, а норвежки одержали победы во всех шести проведенных матчах. Незадолго до старта континентального первенства норвежские гандболистки дважды обыграли датскую дружину в товарищеских поединках - 29:26 и 27:25.

Оба сегодняшних полуфинала телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

Список лучших бомбардиров 14-го женского чемпионата континента возглавляет норвежская гандболистка Нора Морк, забросившая 42 мяча.

Победители полуфинальных баталий 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

Также сегодня в игре за пятое место гандболистки Нидерландов встретятся с россиянками.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии в 2008 году белоруски заняли 12-е место.-0-